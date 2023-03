BVB: Lukas Klostermann in Dortmund angeboten

Borussia Dortmund und Lukas Klostermann – es ist wieder Thema. Wie die Sport Bild berichtet, ist der Flügelverteidiger von RB Leipzig auf der Suche nach Alternativen dem BVB angeboten worden. Klostermanns Vertrag läuft 2024 aus.

Im Frühling 2020 war Klostermann ein heiß diskutiertes Thema an der Dortmunder Strobelallee. Die Ausleihe von Achraf Hakimi, da waren sich viele sicher, konnte nicht verlängert werden. Zudem war Lukasz Piszczek schon damals im fortgeschrittenen Alter.

Klostermann, der seinerzeit auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde, entschied sich am langen Ende dazu, seinen Vertrag in Leipzig zu verlängern. Der endet in etwa anderthalb Jahren. An und für sich eine lange Zeit, im Fußball aber nicht.