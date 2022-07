Bundesliga BVB macht deutlich, dass er nicht mit Nico Schulz plant

Drei mehr als durchwachsene Jahre mit Nico Schulz sollen aus Sicht von Borussia Dortmund so schnell wie möglich ein Ende nehmen. Das will der BVB dem glücklosen Außenspieler nun deutlich machen.

"Offen und ehrlich" sei mit allen Spielern über ihre Situation und Perspektive bei Borussia Dortmund gesprochen worden, sagte Edin Terzic am Montag. Im besonderen Maß davon betroffen ist Nico Schulz, der laut Terzic seine Situation kennen würde.

Die ist auch schnell erklärt: Der BVB will Schulz in den kommenden Wochen unbedingt von der Gehaltsliste bekommen, und signalisiert ihm das auch deutlich. Wenn die Schwarz-Gelben am Freitag ins Trainingslager aufbrechen, wird Schulz laut den Ruhr Nachrichten kein Teil der Dortmunder Reisegruppe sein.