Borussia Dortmund : BVB macht sich Gedanken um Hakim Ziyech

So richtig harmonisch war die Arbeitsbeziehung zwischen dem FC Chelsea und Hakim Ziyech nie. Der Offensivstar plant in der Folge seinen Abgang. Borussia Dortmund könnte zuschlagen.

Für Ziyech stehe fest, dass er den FC Chelsea unbedingt verlassen wolle. Möglich sei ein Leihgeschäft, das mit dem BVB vereinbart werde. Ziyech ist unter Thomas Tuchel sehr weit davon entfernt, Stammspieler zu sein. In der Premier League kommt er nur auf vier Einsätze, zwei davon in der Startelf stehend.

In der vergangenen Woche erzielte Ziyech noch das entscheidende 1:0 in der Champions League bei Malmö FF – und bereitete Chelsea so den Weg für den Einzug ins Achtelfinale. Es war einer der seltenen Glücksmomente für den marokkanischen Nationalspieler, der an der Stamford Bridge noch bis 2025 verankert ist.