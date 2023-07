BVB macht Transfer-Rückzieher – Teenie (17) verdrängt Jadon Sancho

Jadon Sancho konnte bei Manchester United nicht an seine Leistungen aus BVB-Zeiten anknüpfen - Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com

Borussia Dortmund hat Medienberichten zufolge in den letzten Tagen großes Interesse an einer Rückholaktion von Jadon Sancho (23) gezeigt. Die angestrebten Konditionen passten Manchester United allerdings so gar nicht, weshalb der BVB eine vereinsinterne Alternative ins Auge fasst.