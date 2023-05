BVB: Mahmoud Dahoud absolviert Medizincheck – und überrascht mit Klubwahl

Mahmoud Dahoud verlässt den BVB wohl in die Premier League - Foto: / Getty Images

Welcher Klub sich künftig am kampfstarken wie technisch beschlagenen Mittelfeldspieler erfreuen darf, bleibt derweil offen. Newcastle United und Leicester City werden ebenso als mögliche Optionen genannt wie Brighton & Hove Albion. Laut WAZ soll Brighton die besten Karten haben.

Nach Informationen des TV-Senders Sport1 steht Dahoud vor dem Wechsel in die Premier League. Der 27-Jährige zu Beginn dieser Woche auf einem Linienflug nach London gesichtet worden, wo er die für einen Transfer obligatorischen medizinischen Untersuchungen absolviert haben soll.

Dahoud wird Borussia Dortmund nach sechs gemeinsamen Jahren ablösefrei verlassen. Am liebsten natürlich mit dem Titel in der Bundesliga. "Ich freue mich sehr auf eine neue Herausforderung und möchte auf jeden Fall in einer der Topligen auf hohem Niveau spielen", sagte Dahoud vor Kurzem.

