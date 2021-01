Borussia Dortmund : BVB-Manager Michael Zorc empfänglich für Wintertransfers

Europaweit sind die Klubs in Coronazeiten auf Sparflamme unterwegs, so auch Borussia Dortmund. Und trotz allem will Kaderplaner Michael Zorc nicht ausschließen, dass sich beim BVB in den noch übrigen Wintertransfertagen etwas bewegt.