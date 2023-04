BVB: Manchester City bereitet Rekordangebot für Jude Bellingham vor

Kein Spieler, der jemals das ManCity-Trikot überstreifte, war teurer als Jack Grealish. Der englische Nationalspieler kam vor zwei Jahren für 117,5 Millionen Euro vom Ligakonkurrenten Aston Villa zu den Citizens, die für Bellingham noch mal eine Schippe drauflegen wollen.

Noch ist im Poker um den 19-Jährigen aber nichts entschieden. Die Times wartet mit der Information auf, dass der Shootingstar seinen Weggang vom BVB keinesfalls erzwingen will. Ein weiteres Jahr in Schwarz-Gelb sei dabei nicht ausgeschlossen, Bellingham will sich in seiner Entscheidungsfindung definitiv nicht reinreden lassen.

