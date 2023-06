BVB: Mateu Morey gibt Update zu seinem Gesundheitszustand

Er ist der personifizierte Pechvogel beim BVB, bei Mateu Morey geht es nach seiner zweiten schweren Verletzung in Folge aber langsam wieder bergauf.

Es gehe ihm inzwischen wieder gut, sagt Mateu Morey im Gespräch mit der AS, als er nach seinem aktuelle körperlichen Zustand befragt wird. Diese Frage kommt nicht von ungefähr. In der Saison 2020/21 war Morey plötzlich der Shootingstar bei den Dortmunder Borussen.

Mateu Morey fehlt dem BVB seit 15 Monaten

Dann folgte eine Odyssee. Im Mai 2021 zog sich der Rechtsverteidiger eine schwere Bänder- und Kapselverletzung zu. Bei seinem Comebackversuch im August vorigen Jahres folgte die nächste schwere Verletzung. "Ich habe die letzten zwei Monate damit verbracht, mit dem Rest der Mannschaft zu trainieren und meine Gefühle wiederzuerlangen, was nach einer so langen Auszeit nicht einfach und schnell geht. [...] Jetzt konzentriere ich mich darauf, eine gute Vorsaison zu spielen."

Bei Morey drängt auch ein bisschen die Zeit. Der Vertrag des spanischen Unglücksraben läuft in einem Jahr aus. In der Branche heißt das in der Regel: verlängern oder verkaufen. Einen Abnehmer dürfte der BVB für einen Spieler, der 15 Monate im Grunde genommen keine Spielpraxis sammeln konnte, nur sehr schwer finden.

BVB hat sich "sehr gut" um Mateu Morey gekümmert

Dass ihm in Dortmund trotz der schweren Zeit stets die Stange gehalten wurde, weiß Morey gar nicht genug zu würdigen. "Es waren zwei sehr harte Jahre für mich", sagt er. Einer, der ihm immer gut zuredet, ist Trainer Edin Terzic: "Er ermutigt mich sehr, und nicht nur er. Der Verein ist sehr gut zu mir gewesen. Sie haben sich sehr um mich gekümmert, sie haben mir vom ersten Moment an geholfen und ich werde ihnen immer dankbar sein."

