BVB: Michael Zorc lässt mit Aussage zu Thomas Delaney aufhorchen

In den letzten Tagen ist der Wechsel von Thomas Delaney zum FC Sevilla immer konkreter geworden. Der Schein trügt allerdings. Die Verhandlungen zwischen dem LaLiga-Klub und dem BVB verlaufen offenbar nicht nach Wunsch.

Offensichtlich besteht die Möglichkeit, dass Thomas Delaney (29) dem BVB erhalten bleibt. Das Dortmunder und sein Management stecken momentan die Köpfe bezüglich eines Wechsel zum FC Sevilla zusammen.

"Wir verhandeln mit Sevilla, ich kann im Moment nicht sagen, ob noch etwas passieren wird", sagt BVB-Kaderplaner Michael Zorc laut El Sevillista. Delaneys Veränderung nach Andalusien schien zuletzt auf einem sehr guten Weg. Uneinigkeit bestand nur noch bei der zu zahlenden Ablösesumme.

Die Nervionenses bieten aktuell sechs Millionen Euro, der BVB will angeblich deren sieben. Delaneys Vertrag an der Dortmunder Strobelallee läuft in weniger als einem Jahr aus. Entsprechend hat der BVB bis Ende August letztmalig die Möglichkeit, eine Ablöse einzustreichen.