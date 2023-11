BVB freut sich auf "heftige Aufgabe" in Mailand und will "schöne Geschichte schreiben"

Für Borussia Dortmund geht es am Dienstag gegen AC Mailand um das vorzeitige Achtelfinal-Ticket der Champions League. Dabei muss Edin Terzic (41) auf Niklas Süle verzichten. Dafür reisen zwei zuletzt fehlende BVB-Profis mit nach Mailand.

Durch einen 4:2-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach konnte sich Borussia Dortmund in der Bundesliga nach zuletzt zwei herben Pleiten gegen den FC Bayern (0:4) sowie beim VfB Stuttgart (1:2) wieder fangen und auf den vierten Platz klettern. In der Champions League läuft es ohnehin gut, mit sieben Punkten führt man die Hammergruppe F aktuell als Tabellenführer an.

Adeyemi und Haller im Flieger nach Mailand

Am Dienstag (21 Uhr/Amazon Prime Video) könnte der BVB sich sogar das vorzeitige Achtelfinal-Ticket sichern. Dafür muss ein Sieg gegen den AC Mailand her. Verzichten muss Edin Terzic dabei allerdings auf Niklas Süle (28), der aufgrund einer Erkrankung nicht mit nach Mailand reisen konnte, wie der BVB am Montag bestätigte.

Mit im Flieger sind dafür allerdings die zuletzt erkrankten Sebastien Haller (29) und Karim Adeyemi (21). Der Ausfall von Süle dürfte ohnehin nicht allzu schwer wiegen, da der DFB-Verteidiger unter Edin Terzic (41) zuletzt nur Ergänzungsspieler war und seinen Platz in der Startelf an Mats Hummels (34) und Nico Schlotterbeck (23) verloren hatte.

Niklas Süle fehlt den Schwarzgelben gegen den AC Mailand - Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com

Auch Milan kann sich noch qualifizieren

Ob mit oder ohne Süle: Auf Schwarz-Gelb wartet im San Siro ein echtes Brett. Die Mailänder haben ihre Generalprobe gegen die AC Florenz (1:0) ebenfalls erfolgreich bestritten und rangieren in der Serie A auf dem dritten Platz. Im Hinspiel trennten sich beide Teams im Signal Iduna Park mit 0:0. Zudem werden auch die Rossoneri auf Sieg spielen, da man mit einem Dreier ebenfalls noch die Chance aufs Weiterkommen hat.

Watzke freut sich auf Duell

Der BVB will seinen Matchball in Mailand nutzen und sich vorzeitig für das Achtelfinale qualifizieren. "Für solche Spiele leben wir", sagte Hans-Joachim Watzke vor dem Abflug nach Italien.

Sebastian Kehl weiß indes, dass gegen den italienischen Meister von 2022 "eine heftige Aufgabe" auf die Schwarzgelben wartet. Das Stadion werde "emotional aufgeheizt" sein, daher müsse man von der ersten Minute an wach sei. Der Sportdirektor stellt aber auch klar: "Wir kennen die Tabellensituation und wollen dort eine schöne Geschichte schreiben."

