BVB müsste für Arthur Vermeeren tief in die Tasche greifen

Arthur Vermeeren kann sich an diesem Dienstag (21 Uhr) auf der größtmöglichen Fußballbühne präsentieren. Mit Royal Antwerpen gastiert der hochtalentierte 18-Jährige am 1. Spieltag der Gruppenphase der Champions League beim FC Barcelona.

Arthur Vermeeren: BVB gehört zu den Interessenten

Dann werden reihenweise Klubs ganz genau hinschauen, wie Vermeeren mit dem Druck umgehen kann. Der BVB und RB Leipzig sollen schon mehrfach Scouts entsendet haben, um den zentralen Mittelfeldspieler zu beobachten. Der FC Barcelona soll Vermeeren ebenfalls schon lange im Blick haben.

Nach Angaben der Mundo Deportivo ruft Antwerpen im Verkaufsfall eine Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro auf. Eine gestandene Summe für einen Spieler in Vermeerens Alter. In seinem Heimatland Belgien wird er allerdings schon jetzt als eines der größten Talente der Neuzeit gefeiert.