BVB offenbar heiß auf Edeljoker von Real Madrid

Borussia Dortmund soll Interesse an Brahim Diaz (r.) zeigen - Foto: / Getty Images

Sportlich läuft es für Borussia Dortmund in der laufenden Saison bislang durchwachsen. Zuletzt rutschte man durch zwei Niederlagen in Serie von den Champions-League-Rängen. Um dem sportlichen Trend entgegenzuwirken, soll im Winter nachgebessert werden. Offenbar hat man dabei einen Spieler von Real Madrid auf dem Zettel.

Wenn Borussia Dortmund am Dienstag (20.45 Uhr) in der Champions League auf den AC Mailand trifft, wird Brahim Diaz (24) nicht mehr im Trikot der Rossoneri auflaufen. Stattdessen droht ihm einen Tag später im Spiel seines Klubs Real Madrid gegen SSC Neapel (21 Uhr) wohl erneut nur der Platz auf der Bank.

Diaz bei Real Madrid nicht gesetzt

Mit diesem musste er sich seit seiner Rückkehr zu den Königlichen häufig zufriedengeben. In elf Einsätzen stehen lediglich 264 Spielminuten zu Buche – dabei erzielte der Spanier immerhin zwei Treffer. Bevor er im Sommer zu Real zurückkehrte, verbrachte Diaz drei Saison bei Milan und war dort Stammspieler und spielte stark auf.

So stark, dass die Königlichen ihn behalten wollten und mit einem neuen Vertrag bis 2027 ausstatteten. Bislang zahlt sich der Schritt jedoch noch nicht aus. Seine Qualitäten konnte er in seiner Zeit in Italien jedoch zu genüge unter Beweis stellen, sodass laut Todofichajes.com nun Borussia Dortmund ein Auge auf den Offensivspieler geworfen haben soll.