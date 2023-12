BVB ohne Erfolgsaussichten: Gehandelter Tiago Djalo präferiert andere Option

Nur vier gelernte Innenverteidiger befinden sich im Aufgebot von Borussia Dortmund. Verlässt Antonios Papadopoulos, der bei den Profis ohnehin nie eine ernsthafte Rolle gespielt hat, den BVB spätestens im Sommer, sind es nur noch drei.

Den Schwarz-Gelben war daher ein gewisses Interesse an Tiago Djalo kolportiert worden. Der 23-Jährige ist vor allem interessant, da sein Vertrag beim OSC Lille ausläuft und es derzeit keine Indizien für eine Verlängerung gibt.

Statt zum BVB: Tiago Djalo heuert wohl bei Inter Mailand an

Diese Option, sofern sie für den BVB überhaupt einmal eine ernsthafte war, zerschlägt sich aber wohl. Nach Angaben des Journalisten Nicolo Schira rückt bei Djalo ein Wechsel zu Inter Mailand immer näher.

Es soll zumindest feststehen, dass der Portugiese seinen auslaufenden Vertrag in Lille nicht verlängern wird. Inter soll ihm einen bis 2029 datierten Fünfjahresvertrag vorgelegt haben, den er in der Theorie schon im Januar unterschreiben könnte.

Djalo fällt derzeit noch mit einem Kreuzbandriss aus. In Italien hat der französische Meister von 2021 bereits kurze Zeit für den AC Mailand in der Jugend gespielt. Stadt und Land kennt er also schon mal.

