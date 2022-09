Bundesliga BVB-Pechvogel Giovanni Reyna hat es schon wieder erwischt

Nimmt das denn gar kein Ende? Giovanni Reyna musste im Dienst der US-amerikanischen Nationalmannschaft vorzeitig ausgewechselt werden. Ob Borussia Dortmund wieder lange auf das Toptalent verzichten muss, ist noch offen.

Borussia Dortmund bangt erneut um Giovanni Reyna. Beim Spiel der USA gegen Japan stand der talentierte BVB-Mann in der Startelf, musste den Platz allerdings schon nach einer halben Stunde verlassen.

Statt sich zu seinen Kollegen auf die Ersatzbank zu setzen, ging es für Reyna sogleich in die Katakomben. Ob es sich dabei tatsächlich nur um eine reine Vorsichtsmaßnahme handelte, gemutmaßt wurde über Muskelverspannungen, ist zur Stunde noch offen.

Reyna hat sich nach unglaublichem Verletzungspech erst wieder zurück in den BVB-Kader gekämpft, ist in der Bundesliga immerhin viermal eingewechselt worden – und stand in der Champions League einmal in der Startelf.