Für den Bundesliga-Titel: BVB plant wohl Transferangriff im Sommer

Borussia Dortmund hinkt seinen eigenen Ansprüchen derzeit hinterher und ist aktuell höchstens die dritte Kraft in der Bundesliga. Um das zu ändern, will man einem Bericht zufolge im kommenden Sommer mächtig nachlegen – auch, um aktuelle Top-Spieler von einem langfristigen Verbleib zu überzeugen.

Nach der verpassten Meisterschaft in der letzten Saison wollte man bei Borussia Dortmund in der laufenden Spielzeit wieder oben angreifen und den FC Bayern endlich vom Thron stoßen. Doch stattdessen muss man nach zwölf Spieltagen um die Champions-League-Plätze spielen und scheint sportlich aktuell neben den Bayern auch hinter Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart zu sein.

Darum will man im Sommer auf dem Transfermarkt angreifen

Damit sich das ändert, will man einem Bericht der Bild zufolge im Sommer so richtig angreifen – und zwar in Sachen Transfers. Demnach wolle man den Kader mit "Qualitätsspielern" verstärken, um die Chance auf den ersten Bundesliga-Titel seit 2012 zu erhöhen und ein erneutes Desaster wie am 34. Spieltag der letzten Saison nicht nochmal erleben zu müssen.

Neben der Verstärkung des Kaders sehen die BVB-Bosse allen voran einen Grund für die Transferoffensive: Man möchte offenbar die aktuellen Top-Stars des Vereins wie beispielsweise Gregor Kobel (25) von einem längerfristigen Verbleib überzeugen.

Um Gregor Kobel gibt es immer wieder Gerüchte - Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com

Transferstrategie ist nicht ganz neu

Erst im Oktober verlängerte der Schweizer seinen Vertrag bis 2028, dennoch wurde umgehend weiterhin über einen baldigen Abgang spekuliert. Neben Premier-League-Klubs soll allen voran der FC Bayern großes Interesse zeigen und ihn als Nachfolger für Manuel Neuer (37) auserkoren haben. Ganz neu ist die Strategie der Westfalen jedoch nicht.

Bereits im letzten Sommer kaufte man gestandene Bundesliga-Profis wie Ramy Bensebaini (28), Niclas Füllkrug (30) oder Marcel Sabitzer (29), um nicht mehr nur auf junge Talente zu setzen, die nach wenigen Jahren den nächsten Schritt gehen wollen. Zunächst steht am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Bayer Leverkusen das Topspiel an, wo es darum geht, nicht den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren.

