Ausgebootet? BVB-Flitzer Karim Adeyemi berichtet von Gespräch mit Nagelsmann

Bei Borussia Dortmund läuft es für Karim Adeyemi in der bisherigen Saison noch nicht rund. Für die USA-Reise der A-Nationalmannschaft wurde der BVB-Profi nicht nominiert – stattdessen befindet er sich im Kreise der U21. Darüber will sich der 21-Jährige für Nagelsmann empfehlen.

Karim Adeyemi wurde von Julian Nagelsmann nicht für die USA-Reise der A-Nationamannschaft berücksichtigt, stattdessen soll sich der BVB-Profi bei der U21 beweisen. Adeyemi will sich über die Nachwuchsnationalmannschaft Zuversicht für weitere Aufgaben holen.

"Mein Fokus ist bei der U21. Ich versuche, mich hier anzubieten und ein gutes Spiel zu machen und dann zurück zu meinem Verein zu gehen, um mich da anzubieten", sagte der 21 Jahre alte Dortmunder Profi am Dienstag in einer Online-Medienrunde in Frankfurt. "Natürlich ist das Ziel, wieder in die A-Nationalmannschaft zurückzukommen und zu zeigen, was man kann."

BVB-Profi über derzeitige Krise: "Gründe wüsste ich keine."

Erstmals seit dem Gewinn der U21-EM 2021 befindet sich Adeyemi wieder im Kreise der U21-Nationalmannschaft. In der Zwischenzeit kam er viermal für die A-Nationalmannschaft zum Einsatz. Seine Leistungen im Verein stagnierten zuletzt jedoch. Erklären kann er sich das nicht so recht.