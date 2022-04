Raphael Guerreiro vor Verkauf? Youngster Rothe drängt ins Team

Am entbehrlichsten erscheint den Verantwortlichen Nico Schulz und das nicht erst seit kurzem. Der frühere Hoffenheimer stand seit knapp einem Monat nicht mehr im Kader der Schwarz-Gelben, was alleine schon viele über sein Standing verrät. Darüber hinaus gilt er nur als Backup für den etatmäßigen Linksverteidiger, Raphael Guerreiro.

Ist Tom Rothe eine Dauerlösung hinten links?

Diese Frage wird die BVB-Bosse derzeit beschäftigen. Der 17-Jährige zeigte beim 6:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg ein beindruckendes Debüt. Sein Offensivdrang, der ihn die Führung gegen die Wölfe erzielen ließ, ist eine seiner großen Stärken. Für Dortmunds U19 kommt er in dieser Saison bereits auf 14 Torbeteiligungen in 27 Partien. Diese Quote könnte ihn in der nächsten Saison in den Profikader befördern.

Da Urgestein Marcel Schmelzer im Sommer keinen neuen Vertrag bei der Borussia erhält, bräuchte der Klub trotz des Vertrauens in die Fähigkeiten des Jugendspielers einen Ersatz für Rothe. Aus diesem Grund wird es darauf hinauslaufen, dass Nico Schulz ODER Raphael Guerreiro den Signal Iduna Park verlassen. Am Ende entscheidet sicherlich das bessere Angebot.