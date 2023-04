BVB raus? Ivan Fresneda gerät bei Mitinteressent Arsenal ins Schwärmen

Ob Borussia Dortmund bei Ivan Fresneda noch immer in der Pole Position ist, wie es in den vergangenen Wochen mehrfach hieß, darf nach seiner jüngsten Aussage durchaus bezweifelt werden. Im Interview mit The Athletic schwärmt der 18-Jährige für den FC Arsenal.

Speziell mit dem Spielstil, den Mikel Arteta dort vorgibt. "Ich mag Arteta sehr, denn ich halte ihn für einen großartigen Trainer", spricht Fresneda in den allerhöchsten Tönen vom Arsenal-Trainer. Ein mögliches Indiz für eine Wechselpräferenz im Sommer. "Ich verfolge die europäischen Ligen und finde die Arbeit, die er mit seinem Verein leistet, fantastisch."

Fresneda ist auf der rechten defensiven Außenbahn beheimatet, liebt es aber, sich in der Offensive einzuschalten und geht sehr gerne in Eins-gegen-Eins-Situationen. Dabei kommt es ihm zugute, dass er in jüngeren Jahren als Stürmer agiert hatte. Schnelligkeit und Intensität zeichnen den U19-Nationalspieler Spaniens aus.