BVB: Real Madrid und Jude Bellingham – nächste Woche wird alles besiegelt

Real sei in den Verhandlungen stets respektvoll mit dem BVB umgegangen und wollte den Kampf um die Meisterschaft in der Bundesliga auf gar keinen Fall stören. Nach Abschluss der Saison sollte es in der brisanten Causa also ziemlich schnell gehen. Bellingham will sich derweil mit dem Meistertitel aus Dortmund verabschieden.

Ob er im finalen Spiel gegen Mainz (Samstag, 15.30 Uhr) dabei sein kann, ist aufgrund seines angeschlagenen Knies noch nicht geklärt. "Er hat das Trainingsprogramm intensivieren können", berichtete BVB-Trainer Edin Terzic am Donnerstag. Der Einstieg ins Mannschaftstraining sei für den Nachmittag geplant. "Wir werden dann entscheiden, ob es reicht für einen Startelfeinsatz."

