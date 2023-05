BVB: Real Madrid will mit diesem Star den Preis für Jude Bellingham drücken

Auf bis zu 150 Millionen Euro belaufen sich die Forderungen aus dem deutschen Westen, die feste Ablösesumme soll dabei so hoch wie möglich angesetzt sein. Diese liegt dem Vernehmen nach mindestens im dreistelligen Millionenbereich. Calciomercato.com berichtet von einer aufgerufenen Sockelablöse in Höhe von 120 Millionen Euro.

Zukunft von Brahim Diaz scheint komplett offen

Diaz ist noch bis Ende dieser Saison inklusive Kaufoption an den AC Mailand verliehen. Der Fokus liegt momentan darauf, den Klub wieder in die Champions League zu bringen. Was danach kommt, scheint komplett offen. Ob sich Diaz einen Wechsel in die Bundesliga überhaupt vorstellen kann, wird indes nicht näher erläutert.

Milan müsste 22 Millionen Euro aufbringen, um Diaz permanent an sich zu binden. Real hält für diesen Sommer aber gleichzeitig eine Rückkaufoption in Höhe von 27 Millionen Euro. Zuletzt hieß es in manchen Ecken des Internets sogar, dass Diaz seinen noch bis 2025 datierten Vertrag verlängern soll.

Was wiederum klar ist: Einen direkten Bellingham-Nachfolger würde der BVB mit Diaz nicht bekommen. Der Milan-Leihspieler interpretiert seine Rolle viel offensiver, kommt meist auf der Zehn zum Einsatz. Für ihn stehen aktuell zehn direkte Torbeteiligungen zu Buche.

Verwendete Quellen

calciomercato.com