BVB registriert Anfragen für Gregor Kobel – und will deshalb verlängern

In den vergangenen zwei Jahren hat Gregor Kobel beim BVB enormes sportliches Renommee erworben. Nun soll die Nummer 1 verlängern, was sich aus Sicht des Torhüters finanziell lohnen würde.

Borussia Dortmund verfolgt das klare Ziel, den Vertrag mit Gregor Kobel vorzeitig zu verlängern. Wie die lokalen Ruhr Nachrichten schreiben, laufen abseits des sportlichen Zirkus bereits seit einiger Zeit Gespräche mit den Vertretern des 25-Jährigen.

Kobel verzeichnete vor allem in der vergangenen Saison einen enormen Entwicklungssprung und avancierte in der Bundesliga zum Besten seines Fachs. Einhergehen würde eine Verlängerung des noch bis 2026 laufenden Beschäftigungsverhältnisses mit einem deutlichen Gehaltssprung.

BVB will Gregor Kobel zu einem der Topverdiener machen

Demnach erhält Kobel momentan etwa 3,5 Millionen Euro Jahresgehalt. Im Verlängerungsfall soll der Schweizer zu einem der Topverdiener im BVB-Kader aufsteigen. Darüber hinaus ist Kobel einer der Anwärter auf die Kapitänsbinde, die Marco Reus zur neuen Saison abgeben wird.

Der BVB will mit einer Verlängerung aber nicht nur Kobels exzellente Darbietungen honorieren. In diesem Sommer gab es einige Anfragen "namhafter"Klubs, die Kobel aber allesamt abgeblockt haben soll. Der FC Bayern soll sich in der Vergangenheit nicht nur einmal Informationen eingeholt haben.

