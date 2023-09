BVB-Rückkehr immer konkreter: Verhandlungen mit Jadon Sancho laufen bereits

Es liegt ganz an seinem Ego, ob Jadon Sancho nach den Vorfällen der letzten Wochen noch mal für Manchester United spielt oder ob er die kommenden Monate von allen Aktivitäten ausgeschlossen bleibt und im Anschluss einen Wechsel vornehmen wird.

Erik ten Hag fordert Entschuldigung von Jadon Sancho

"In diesem Team spielt jeder seine Rolle und jeder ist anders. Es gibt verschiedene Charaktere und man muss mit diesen Charakteren umgehen. Aber das Team steht immer über allem anderen", sagte United-Trainer Erik ten Hag am Samstag während der Pressekonferenz vor dem Heimspiel in der Premier League gegen Brighton (Samstag, 16 Uhr). "Der Verein hat mich gebeten, einige Standards zu setzen, weil es vor meiner Ankunft in der letzten Saison keine gute Kultur gab. Es ist also meine Aufgabe, die Standards zu kontrollieren."

Er spricht damit direkt auf den Ausschluss von Sancho und Antony an, die sich in den vergangenen Wochen einiges zuschulden kommen lassen haben. Sancho fühlt sich ungerecht behandelt, beschwerte sich in den sozialen Medien über seine Nichtnominierung gegen Arsenal. Antony sieht sich aktuell mit schweren Vorwürfen häuslicher Gewalt konfrontiert.