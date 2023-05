BVB-Rückkehr von Jadon Sancho: Nicht mehr als ein Luftschloss

In Dortmund hätten die Planer auch durchaus darüber nachgedacht, Sebastian Kehl und Co. seien dann aber schnell zu dem Schluss gekommen, dass ein Transfer angesichts von Sanchos Marktwert nicht darstellbar ist.

Die Gerüchte, Jadon Sancho könnte im Sommer zu Borussia Dortmund zurückkehren, verbreiteten sich in Windeseile. Viel Substanz steckt dahinter aber offenbar nicht, ein Wiedersehen ist nicht wirklich realistisch.

Und das ist nicht der einzige Grund. Sancho kassiert bei Manchester United ein Gehalt von bis zu 20 Millionen Euro. Zudem soll es beim BVB Zweifel geben, weil der 23-Jährige öfters zu spät zum Training erscheint und psychische Probleme hat. Die Spur sei kalt, auch wenn sich Sancho eine Rückkehr vorstellen kann.

Nachdem sich Sancho aufgrund der enormen Schwankungen mehrere Wochen vom Team absonderte und separat trainierte, stand er in den letzten fünf Spielen in der Premier League wieder in der Startelf und streute ein Tor sowie eine Vorlage ein.

Verwendete Quellen

Sport1