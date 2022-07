Bundesliga BVB-Schock: Sebastien Haller reist wegen Hodentumor aus Trainingslager ab

Sebastien Haller war erst vor wenigen Tagen mit der Reisegruppe Borussia Dortmund ins Trainingslager in die Schweiz aufgebrochen, muss das Camp nun aber schon wieder verlassen. Bei ersten Untersuchungen war ein Hodentumor diagnostiziert worden.

Nach offiziellen Angaben des BVB war im Rahmen intensiver medizinischer Untersuchungen im Laufe des Montags ein Tumor im Hoden entdeckt worden. "Während der kommenden Tage werden weitere Untersuchungen in einem spezialisierten medizinischen Zentrum stattfinden", heißt es.

Haller hatte nach dem Training am Montag über Unwohlsein geklagt und war im Anschluss ausgiebig durchgecheckt worden – mit der nun erschütternden Diagnose.

"Diese Nachricht heute war ein Schock für Sebastien Haller und uns alle. Die gesamte BVB-Familie wünscht Sebastien, dass er schnellstmöglich vollständig gesund wird und wir ihn bald wieder in die Arme schließen können", sagt Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl. "Wir werden alles in unserer Macht Stehende dafür tun, dass er die bestmögliche Behandlung erfährt."

Erst vor gut zwei Wochen war Haller offiziell als Dortmunder Neuzugang vorgestellt worden. Der Nationalspieler der Elfenbeinküste unterschrieb einen bis 2026 datierten Vierjahresvertrag, im Gegenzug gehen bis zu 35 Millionen Euro Ablöse an Ajax Amsterdam.

Der Fall erinnert an Marco Richter von Hertha BSC, bei dem vor wenigen Tagen ebenfalls ein Hodentumor diagnostiziert worden war. Der 24 Jahre alte Offensivspieler Richter war in der Vorsaison vom FC Augsburg nach Berlin gewechselt und hatte in 30 Bundesliga-Spielen fünf Tore erzielt.