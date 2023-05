BVB: Sebastian Kehl kündigt Entscheidung bei Mats Hummels an

Sebastian Kehl sagte beim Fußballtalk Sky 90, dass sich Borussia Dortmund mit Mats Hummels in einem sehr guten Austausch befinde. In der vergangenen Woche sei es erneut zum Austausch gekommen.

Es gilt Hummels' Zukunft zu klären, sein Vertrag läuft aus. Kehl und der BVB vertreten die klare Ansicht, dass der Routinier über die Saison hinaus gehalten werden soll: "Wir wollen gerne mit Mats verlängern, das weiß er auch."

Hummels sei darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass es eine baldige Einigung braucht. "Am besten vor Saisonende", steckt Kehl einen zeitlichen Rahmen. Bei noch zwei ausstehenden Spieltagen rennt also auch ein bisschen die Zeit davon.