BVB, sei wachsam! Klubs aus LaLiga und Premier League bezirzen Nico Schlotterbeck

Beim BVB führt im Normalfall kein Weg an Nico Schlotterbeck vorbei. Der vor einem Jahr nach Dortmund gewechselte Innenverteidiger weckt offenbar Begehrlichkeiten in Spanien und auf der englischen Insel.

Nico Schlotterbeck legte nach seinem Wechsel zu Borussia Dortmund im Sommer 2022, für den 20 Millionen Euro Ablöse an den SC Freiburg gingen, eine mehr als ordentliche Entwicklung hin. Der Innenverteidiger ist beim BVB gesetzte Stammkraft und kommt auch bei der deutschen Nationalmannschaft regelmäßig zum Einsatz.

BVB: Interesse aus Spanien und England an Nico Schlotterbeck

Laut dem Transferreporter Ekrem Konur sind verschiedene Klubs aus der spanischen LaLiga sowie der englischen Premier League an Schlotterbeck interessiert. Namentlich werden keine Vereine genannt. In der Vergangenheit gab es mal Gerüchte über vermeintliche Bekundungen von Tottenham Hotspur und Newcastle United.

Am Dienstag zahlten Schlotterbeck und Co. erst mal Lehrgeld. Am 1. Spieltag in der Gruppenphase der Champions League war für den 23-Jährigen und seine Dortmunder Mitstreiter bei Paris Saint-Germain nichts zu holen. Viel zu mutlos war der Auftritt des BVB, darüber waren sich nach der 0:2-Niederlage alle Beteiligten einig.