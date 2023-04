BVB: So geht Mats Hummels mit seiner Reservisten-Rolle um – Rätselraten um Verlängerung

Mats Hummels ist in den vergangenen Wochen zum sportlichen Auslaufmodell geworden, aber am Mittwoch auf höchster Ebene gefragt. Davon herunterziehen lässt sich das BVB-Urgestein allerdings nicht. Hinsichtlich Hummels' auslaufendem Vertrag kommt derweil Bewegung rein.

Nico Schlotterbeck wird Borussia Dortmund in den kommenden Wochen aufgrund einer schweren Muskelverletzung nicht zur Verfügung stehen. Die Abwehrstammkraft fehlt also zunächst im Viertelfinale des DFB-Pokal, in dem der BVB am Mittwoch (20.45 Uhr) auswärts gegen RB Leipzig antritt.

Schlotterbecks Posten wird sehr wahrscheinlich Mats Hummels übernehmen. Der war in den vergangenen Monaten kaum gefragt, absolvierte in der Bundesliga lediglich zwei Partien über die volle Distanz. Wie sehr beschäftigt den 34-Jährigen die sportliche Degradierung?

"Mats Hummels kam mit einer super Fitness wieder und hat in der Hinrunde gute Leistungen gezeigt", lobte BVB-Trainer Edin Terzic am Dienstag. "Er steht den Jungs immer zur Seite, fordert sie im Training heraus und er hat immer noch einen großen Hunger. Deswegen wird er uns in den kommenden Wochen natürlich helfen."