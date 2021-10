Borussia Dortmund : BVB soll auch bei Adrien Rabiot mitmischen

Die letzten Meldungen rund um Adrien Rabiot (26) waren bei weitem keine positiven. Weil sich der Mittelfeldspieler mit dem Coronavirus infizierte, verpasste er das Finale in der Nations League. Obendrein halten sich die Gerüchte, nach denen er Juventus Turin im Sommer kommenden Jahres wieder verlassen müsse.

Das ruft offenbar bei etlichen Klubs Interesse hervor. Wie der italienische Journalist Rudy Galetti schreibt, handelt es sich dabei um den BVB, den AS Monaco sowie einige Teilnehmer aus der Premier League. Vor allem aus letztgenannter Liga hatte es schon in den vergangenen Monaten Vereine gegeben, die mit einem Rabiot-Transfer in Verbindung gebracht worden sind.