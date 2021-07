Borussia Dortmund : BVB soll sich für Juve-Verteidiger Merih Demiral interessieren

Die Situation in der Innenverteidigung bei Borussia Dortmund spitzt sich zu. Der BVB könnte sich bis Ende August einen weiteren zentralen Abwehrspieler in den Kader holen. Merih Demiral (23) von Juventus Turin befindet sich auf dem schwarz-gelben Radar.

Borussia Dortmund werde "die Situation weiterhin genau beobachten", ließ Sportdirektor Michael Zorc auf Nachfrage zur aktuellen Situation in der Innenverteidigung verlautbaren.

Mats Hummels zwickt nach wie vor die Patellasehne, Dan-Axel Zagadou, Nnamdi Collins und Soumaila Coulibaly sind verletzungsbedingt kein Thema und Manuel Akanji befindet sich nach seiner EM-Teilnahme im wohlverdienten Sonderurlaub.

Der neue Dortmunder Trainer Marco Rose hat dieser Tage also allerhand Mühe, um sein Abwehrpuzzle zu vervollständigen. Wie Zorc also durchblicken ließ, behält der BVB den Markt im Blick – und scheint in Merih Demiral eine mögliche externe Option ausgemacht zu haben.

Transferinsider Fabrizio Romano bringt den zentralen Verteidiger von Juventus Turin mit einem BVB-Wechsel in Verbindung. Viele Klubs seien an Demiral interessiert, der DFB-Pokalsieger bereite ein Angebot vor. Bei Atalanta Bergamo könnte Demiral ebenfalls zum Thema werden, sollte sich Cristian Romero tatsächlich zu Tottenham Hotspur verändern.