BVB soll sich um Jean-Clair Todibo bemühen

Jean-Clair Todibo hat in der vergangenen Saison noch mal einen Riesensprung gemacht. Das weckt Begehrlichkeiten. Der BVB soll interessiert (gewesen) sein.

Borussia Dortmund könnte sich mit einem neuen Innenverteidiger eindecken. Im Rahmen der Beobachtungen des Markts ist der BVB offenbar an Jean-Clair Todibo vom OGC Nizza herangetreten.

Neben dem Bundesliga-Vizemeister haben sich der L'Equipe zufolge Manchester United, der SSC Neapel und Juventus Turin nach Todibo erkundigt, sich aber allesamt eine Absage eingefangen. Nizza signalisiert in diesem Sommer unter keinen Umständen Verkaufsbereitschaft.

Todibo hat in der abgelaufenen Saison in seiner Entwicklung definitiv noch mal einen großen Schritt nach vorn gemacht. An der Cote d'Azur ist er schon lange gesetzt. Für ihn sind 46 Pflichtspiele mit 4.007 Einsatzminuten dokumentiert – mehr geht eigentlich nicht.

Bei gleichbleibender Entwicklung werden sich die Topklubs den Namen Todibo definitiv merken, zumal der Innenverteidiger erst 23 Jahre alt ist. Todibos Vertrag läuft noch langfristig bis 2027, aufgrund seines Investors ist Nizza nicht zwingend auf Transfereinnahmen angewiesen.

Verwendete Quellen

L'Equipe