BVB: Soumaila Coulibaly vor Wechsel in die Premier League

Soumaila Coulibaly ist drauf und dran, seinen Dienst bei Borussia Dortmund zu quittieren. Nach Angaben der L'Equipe laufen fortgeschrittene Verhandlungen mit dem FC Burnley bezüglich eines Leihgeschäfts.

Die Frage, ob dem Aufsteiger in die Premier League zusätzlich eine Kaufoption gewährt wird, ist noch nicht geklärt. Coulibaly kam in der abgeschlossenen Saison auf seine ersten beiden Pflichtspiel-Kurzeinsätze für den BVB.

Der 19 Jahre alte zentrale Abwehrspieler gilt als enorm talentiert, ihm fehlt aber noch die gewisse Spielreife. Coulibaly kam 2021 aus dem Nachwuchs von Paris Saint-Germain, wo er sich zuvor drei Jahre lang ausbilden ließ. Sein Vertrag beim BVB ist noch für drei Saisons bis 2026 gültig.

Burnley schaffte unter dem ehemaligen Bundesliga-Star Vincent Kompany den sofortigen Wiederaufstieg in die Premier League. Bei den Clarets sind Jordan Beyer, Hjalmar Ekdal und Ameen Al-Dakhil in der Entwicklung wesentlich weiter als Coulibaly, so dass dieses Wechselgerücht durchaus überraschend kommt. Regelmäßige Spielzeit scheint da auf den ersten Blick nicht garantiert.

Verwendete Quellen

L'Equipe