"Auf keinen Fall": Julian Brandt schreibt den Titel noch lange nicht ab

Julian Brandt traut dem BVB den Titel in der Bundesliga zu - trotz 10 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Leverkusen - Foto: / Getty Images

Borussia Dortmund steht trotz guter Ergebnisse in der Champions League aktuell in der Kritik. Für BVB-Star Julian Brandt (27) zu Unrecht. Der Offensivspieler sieht die Lage nicht so schlimm, wie sie in den Medien gemacht wird – und lässt einen kleinen Seitenhieb raus.

Nach zwei Niederlagen in Folge ist Borussia Dortmund in der Bundesliga aus den ersten vier Plätzen gerutscht und musste sich vor allem nach der 1:2-Pleite beim VfB Stuttgart einiges an Kritik gefallen lassen. Für Julian Brandt ist die Kritik überzogen, wie er im Interview mit der Sportbild sagte. Brandt: "Es wird seit Wochen rumgenörgelt" "Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir der Verein sind, der ganz gerne auserkoren wird, um dort Unruhe zu stiften. Über welche Kritik reden wir? Wenn man keine Ergebnisse liefert, ist es normal, dass Dinge hinterfragt werden. Die Niederlage gegen Bayern war unsere erste in dieser Saison und die zweite im kompletten Jahr – im November", stellte er klar. Zwar sei ihm bewusst, dass man sich nicht so wie in Stuttgart präsentieren dürfe, aber "man muss das Ganze schon richtig einordnen: Wir stehen aktuell auf Platz eins in der Knallergruppe überhaupt der Champions League und sind im Achtelfinale des DFB-Pokals. Aber trotzdem kommen immer wieder Themen auf, bei denen du dir denkst: Puh …"

Julian Brandt hält die Kritik am BVB für überzogen - Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com