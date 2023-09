BVB-Star Donyell Malen im Fokus des FC Liverpool

Donyell Malen hat seine Form aus der vergangenen Rückrunde auch in die neue Saison übertragen. Das bleibt scheinbar auch anderen Vereinen nicht verborgen. Einem Bericht zufolge soll der FC Liverpool ein Auge auf den Niederländer geworfen haben.

Nach schwachen anderthalb Jahren im Trikot von Borussia Dortmund blühte Donyell Malen in der vergangenen Rückrunde beim BVB auf. Seine Form konnte der Niederländer auch in die neue Saison mitnehmen, womit er aktuell als einer der wenigen BVB-Profis auf Normal-Niveau agiert. Das scheinen auch andere Vereine bemerkt zu haben. So soll der FC Liverpool den Flügelstürmer laut Sport Bild als Transferkandidaten auserkoren haben.

Ersatz für Mohamed Salah?

So sehe Liverpool-Trainer Jürgen Klopp in dem 24-Jährigen den perfekten Ersatz für Mohamed Salah, der im Sommer trotz eines Rekord-Angebots aus Saudi-Arabien beim LFC blieb. Fraglich allerdings, ob die Dortmunder ihren Leistungsträger abgeben würden.

Bei einem laufenden Vertrag bis 2026 kann Sportdirektor Sebastian Kehl aktuell noch entspannt auf das Interesse der Engländer blicken. Zum anderen ist offen, ob sich Malen mit der Rolle als Joker zufriedengeben würde, wo er beim BVB unumstrittener Stammspieler ist.