Borussia Dortmund : BVB-Star Erling Haaland: Kostet sein Wechsel 300 Millionen?

"Ich glaube, der Wechsel wird 2022 über die Bühne gehen", schätzt Branchengröße Volker Struth in der Sport Bild die Haaland-Lage ein. "Haaland hat eine Ausstiegsklausel. Das ganze Paket mit Gehalt für fünf Jahre und Beraterhonorar wird wahrscheinlich bei 250 bis 300 Millionen Euro liegen."

Erling Haaland: Wechsel zum FC Bayern unwahrscheinlich

Natürlich will sich auch Berater Mino Raiola den Megadeal fürstlich bezahlen lassen. Der Italiener fordert für seinen Klienten aktuell wohl zwischen 40 und 50 Millionen Euro Jahresgehalt. Beim BVB verdient Haaland schätzungsweise rund acht Millionen Euro pro Saison.

An einen Wechsel zum FC Bayern glaubt Struth aufgrund der Salärsdimension nicht: "Ein solches Gehalt ist hier unmöglich und auch nicht vermittelbar." Festlegen will sich Struth am Ende nicht, wer den Zuschlag erhalten könnte. Für Haaland würden eher Titel statt das große Geld zählen. "Zehn Prozent mehr oder weniger – das wird ihn nicht leiten."