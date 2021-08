Borussia Dortmund : BVB-Star Erling Haaland wird teurer als bisher gedacht

Es ist schwer davon auszugehen, dass Erling Haaland Borussia Dortmund in einem Jahr verlassen wird. Dem BVB kann er dann via Ausstiegsklausel Lebewohl sagen. Der bekannte Passus ist wohl höher als bisher angenommen.

Borussia Dortmund will Erling Haaland in diesem Sommer unter keinen Umständen verkaufen. Das haben die Verantwortlichen in den letzten Wochen wieder und wieder kommuniziert – und das unter der Berücksichtigung von möglichen Angeboten jenseits der 100-Millionen-Marke.

In einem Jahr sind dem BVB allerdings die Hände gebunden. Dann greift in Haalands noch bis 2024 datiertem Vertrag eine Ausstiegsklausel. Laut Sport1 könnte die Summe je nach Erfolgen auf bis zu 90 Millionen Euro ansteigen. Bisher war der Passus auf 75 Millionen Euro taxiert worden.

Erfolge sind mit Haaland nahezu garantiert. Der Dortmunder Shootingstar knüpft auch in der neuen Saison an seine hervorragenden Auftritte an.