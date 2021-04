Borussia Dortmund : BVB-Star Jadon Sancho poltert gegen den Schiedsrichter

Ovidiu Alin Hategan stand am Dienstagabend in einigen Szenen im Mittelpunkt. Nachdem der rumänische Unparteiische erst ein Foul von Emre Can an Rodrigo gesehen haben wollte, nahm er seine Elfmeterpfiff nach Überprüfung der Videobilder zurück. Cans Gelbe Karte nach einer Stunde blieb allerdings in den Büchern dieses Spiels stehen.

Für erneut erhitzte Gemüter sorgte Hategan rund zehn Minuten später, als er ein vermeintliches Foul von Jude Bellingham an ManCity-Torhüter Ederson früh zurückpfiff, anstatt sich die Möglichkeit zu erhalten, den Tatvorgang nochmals überprüfen zu lassen. Bellingham spitzelte in der Situation den Ball eher vor Ederson weg, als dass es tatsächlich als Foul zu werten war.