BVB-Star Jude Bellingham erhält Schiri-Zeugnis

Jude Bellingham (19) blieb am Samstagabend beim Derby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund (2:2) relativ blass. Der BVB-Regisseur versuchte aber, mit seinen Kommandos ins Spielgeschehen einzugreifen, wie der Unparteiische verriet.

Marco Fritz leitete die Partie in der Veltins-Arena und kam währenddessen wiederholt mit Bellingham in Brührung. Alleine schon wegen dessen Positionierung im Mittelfeld hätte man "standesgemäß viel Kontakt mit dem Schiedsrichter. Da kreuzen sich viele Wege", erklärte der Referee am Sonntag im Sport1-Doppelpass.

Fritz erlebte Bellingham dabei als einen echten Leader. "Er ist einer, der seine Meinung hat und auch mal was sagt", gab der Schiri zu Protokoll. Insgesamt stellte Fritz dem BVB-Kicker aber ein gutes Zeugnis aus, weil er sich durchaus zu benehmen wisse.

In der Bundesliga musste Bellingham in dieser Saison erst eine Geldsperre absitzen, nachdem er am 16. Spieltag beim 4:3 über den FC Augsburg seine fünfte Verwarnung erhalten hatte.