BVB-Star kommt in Fahrt: Bosse trotz hoher Ablöse mit Nmecha-Deal zufrieden

Der Transfer von Felix Nmecha (23) zu Borussia Dortmund sorgte im Sommer für mächtig Wirbel. Neben den Vorwürfen der Homo- und Transphobie spielte in der Bewertung auch die hohe Ablösesumme eine Rolle. Die BVB-Bosse sehen sich in dem Transfer allerdings bestätigt.

Felix Nmecha kommt nach einem durchwachsenen Saisonstart immer besser in Fahrt. Nachdem er am Anfang der Spielzeit mit kleineren Verletzungssorgen zu kämpfen hatte, hat sich der 23-Jährige zuletzt in aufstrebender Form gezeigt.

Dabei hatte der deutsche Nationalspieler nach seinem Wechsel nicht nur mit dem hohen Druck aufgrund der immensen Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro umzugehen. Auch bei den Fans hat Nmecha einen schweren Stand. Ihm wurde aufgrund zweier Posts auf Instagram homophobes und transphobes Gedankengut vorgeworfen.

Nmecha überzeugte BVB-Bosse von einem Transfer

Den Verantwortlichen der Westfalen hatte er daraufhin in einem klärenden Gespräch verdeutlicht, dass die Vorwürfe nicht der Wahrheit entsprechen, woraufhin BVB-Boss Hans-Joachim Watzke (64) den Daumen für einen Transfer hob.