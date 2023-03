BVB: Statt Jude Bellingham – FC Liverpool verfolgt schon andere Option

Der FC Liverpool soll inzwischen nicht mehr überzeugt davon sein, das Transferrennen um Jude Bellingham für sich entscheiden zu können. Die Reds suchen also nach einer Alternative zum BVB-Ass.

Innerhalb der Geschäftsführung des FC Liverpool sei inzwischen Realismus eingekehrt, schrieb The Athletic am Montag. Die Reds hätten nicht mehr ein so ganz gutes Gefühl bei Jude Bellingham, und zwar wegen eines aus englischer Sicht eher unüblichen Grunds – der BVB-Star sei dem LFC zu teuer.

Der Sportradiosender talkSPORT nimmt sich das zum Anlass, um über die erste Alternative zu einem Bellingham-Transfer zu berichten. Diese sei Matheus Nunes vom Ligakonkurrenten Wolverhampton Wanderers.

Es ist allerdings davon auszugehen, dass auch der 25 Jahre alte Portugiese nicht gerade billig wird. Die englischen Klubs wissen untereinander natürlich von der großen Kaufkraft, Matheus Nunes ist darüber hinaus noch bis 2027 gebunden. Zudem ist Ex-Klub Sporting mit zehn Prozent am Weiterverkauf beteiligt.