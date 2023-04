BVB stellt Zukunft mit Marco Reus wieder infrage – uneins beim Gehalt

Die Zukunft von Marco Reus bei Borussia Dortmund ist offenbar alles andere als geklärt. Laut einem Bericht der Sport Bild in ihrer Printausgabe vom Mittwoch kommen in der Vereinsführung um Hans-Joachim Watzke und Sebastian Kehl erneut Zweifel auf.

Als Hauptgrund scheint hier Reus' fehlende Eigenwerbung im jüngsten Topspiel beim FC Bayern zu gelten. Bei der schmerzenden 2:4-Niederlage enttäuschte der Kapitän und wurde nach etwa einer Stunde vorzeitig ausgewechselt.

Reus liegt ein Angebot vor, das sein momentanes Topgehalt von zwölf Millionen Euro halbiert. Der BVB will die Gehaltsstruktur neu ordnen und bietet in der Regel nur noch stark leistungsbezogene Verträge an. Reus zeigt sich damit scheinbar nicht zufrieden.