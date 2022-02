Borussia Dortmund : BVB: Stimmung auf dem absoluten Tiefpunkt

Der Start ins neue Jahr verlief für Borussia Dortmund – gelinde gesagt – sehr unglücklich. An den Spielern ging die Entwicklung der letzten Wochen nicht spurlos vorbei. In der Kabine herrscht deshalb nach Informationen von Sport1 Eiszeit.

Am 18. Januar dieses Jahres nahm das Unheil für den BVB seinen Lauf. An diesem Tag flog man gegen Zweitligist St. Pauli mit 1:2 als Titelverteidiger aus dem DFB-Pokal. Zwei Wochen später setzte es zu Hause eine heftige Abreibung gegen Bayer Leverkusen (2:5). Elf Tage danach gingen die Schwarz-Gelben abermals vor heimischer Kulisse unter. Gegen die Glasgow Rangers war im Hinspiel der Europa-League-Zwischenrunde nicht mehr als ein 2:4 drin.

Das 2:2 im Rückspiel am vergangenen Donnerstag besiegelt schließlich das Aus im europäischen Wettbewerb. In der Partie in Schottland bekamen die Zuschauer einen Eindruck von der schlechten Stimmung innerhalb der Mannschaft, als Dortmunds Jude Bellingham Teamkollege Nico Schulz nach einem Fehlpass in der Schlussphase zusammenstauchte. Der Engländer zählt in dieser Spielzeit zu den wenigen Hoffnungsträgern, die regelmäßig ihre Leistungen bringen.

Verfehlte Ziele drücken aufs Gemüt

Borussia Dortmund startete trotz des Abgangs von Topspieler Jadon Sancho ambitioniert in die Saison. Die erste Ernüchterung setzte schon nach dem Aus in der Champions League zum Ende des letzten Jahres ein. Als neues Ziel wurde im Anschluss der Gewinn der Europa League verkündet, was nun ebenfalls wieder zu den Akten gelegt werden kann.

