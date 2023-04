BVB stößt Barça bei Thomas Meunier vor den Kopf

Thomas Meunier wird seit unzähligen Transferperioden mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht. Der scheint nun in weite Ferne gerückt. Ursächlich dafür ist die Ablöseforderung des BVB.

Es scheint also darauf hinauszulaufen, dass Meunier auch in der neuesten Wechselperiode nicht in Barcelona anheuern wird. Der Vertrag des belgischen WM-Teilnehmers läuft 2024 aus, eine Zukunft hat der Rechtsaußenspieler in Dortmund nicht mehr.

In Sergi Roberto verfügt Barça für die Position rechts hinten nur über eine gelernte Kraft. Hector Bellerin spielt inzwischen für Sporting und Sergino Dest, der voraussichtlich von seiner Ausleihe vom AC Mailand zurückkommen wird, spielt keine Rolle mehr.

