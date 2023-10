BVB greift bei Supertalent hart durch

Überraschend hat Borussia Dortmund sein Top-Talent Paris Brunner aus "disziplinarischen Gründen" suspendiert. Wie der Klub am Mittwochabend mitteilte, werde der 19-Jährige bis auf Weiteres vom Spielbetrieb der U19 ausgeschlossen.

Und dass, obwohl der Stürmer als eines der größten Talente seines Jahrgangs gilt. Im Sommer hatte der 1,85 Meter große Brunner die deutsche U17-Nationalmannschaft zum EM-Titel geführt und war - als Linksaußen - zum besten Spieler des Turniers gekürt worden.

Brunner bereits letztes Jahr suspendiert worden

Im Trikot der Borussia befand sich Brunner in der laufenden Saison ebenfalls in Topform. In sieben Spielen in der U19-Bundesliga knipste er zehn Mal, einen weiteren Treffer steuerte er in der Youth League bei. Kürzlich bekam der Hochveranlagte zudem die Fritz-Walter-Medaille für den besten Spieler des Jahrgangs 2006. Allerdings gilt der Mittelstürmer als charakterlich schwierig und sorgte in der Vergangenheit bereits für Probleme.

Brunner gilt seit Moukoko als größtes BVB-Talent

In der vergangenen Saison war Brunner schon einmal suspendiert worden, nachdem er zum Gruppenspiel in der Youth League gegen Paris Saint-Germain zu spät erschienen und von BVB-Trainer Mike Tullberg daraufhin als disziplinarische Maßnahme aus der Startelf gestrichen worden war.

Ob und wann Brunner wieder in den Kader der U19 zurückkehren wird, ließ der BVB in der Pressemitteilung offen. Auch eine Stellungnahme von Tullberg, Brunner selbst oder Nachwuchskoordinator Lars Ricken blieb bisher aus.

Brunner steht bei den Westfalen noch bis 2025 unter Vertrag und gilt seit Youssoufa Moukoko als eines der vielversprechendsten Talente im Verein. Die Verantwortlichen trauen dem 1,86-Meter großen Stürmer den Schritt in den Profi-Kader zu. Doch dafür muss er sich offenbar aber in Sachen Disziplin bessern.

