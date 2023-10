BVB-Talent Duranville erneut verletzt – Hinrunden-Aus droht

Offenbar verletzt sich Duranville erneut, wie Medien übereinstimmend berichten. Demnach sei seine Verletzung wieder aufgebrochen. Eine offizielle Bestätigung des Vereins steht zwar noch aus, im Falle eines erneuten Muskelfaserrisses droht dem Belgier allerdings zum Wiederholten Male eine wochenlange Ausfallzeit, was aller Voraussicht nach einem Hinrunden-Aus gleichkommen würde.

Duranville erst mit einem Pflichtspiel für den BVB

Besonders bitter: Seit seinem Wechsel im Januar kommt Duranville lediglich auf einen Pflichtspieleinsatz für die Westfalen. Ausgerechnet beim Showdown am letzten Bundesliga-Spieltag der vergangenen Saison durfte er für 28 Minuten aufs Feld. In den wenigen Minuten, die der Offensivspieler bekommen hatte, zeigte er unmittelbar, was er dem Team geben kann.

Schnelligkeit, Tempodribblings und flinke Bewegungen. Was der BVB von Duranville hält, dürfte an der Ablösesumme von 8,5 Millionen Euro, die man im Winter an RSC Anderlecht überwiesen hatte, erkennbar sein.

Nun müssen sowohl die Verantwortlichen als auch Duranville selbst, noch etwas Geduld mitbringen, bis er es auf dem Platz zeigen kann. Und dabei hätte der 17-Jährige derzeit gute Chancen auf Einsatzzeiten. Auf den Flügeln hat der BVB aktuell lediglich Donyell Malen der in Form ist. Karim Adeyemi rennt seiner Form aus der Rückrunde hinterher und sieht derzeit keinen Stich. Jamie Bynoe-Gittens bekommt zwar mehr und mehr Minuten, wirklich überzeugen konnte der Engländer aber selten.

