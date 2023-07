BVB-Talente drohen mit Ruhrpott-Flucht

Edin Terzic wurde mit Borussia Dortmund in der vergangenen Saison Vizemeister - Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com

Borussia Dortmund ist vor wenigen Tagen in die Saisonvorbereitung gestartet. Cheftrainer Edin Terzic (40) wird in den kommenden Wochen unter anderem entscheiden, welche Jugendspieler er in den Profikader aufnimmt. Zwei Youngster könnten aber schon vorher die Flucht ergriffen haben.