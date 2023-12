BVB-Trainer Terzic nimmt Niklas Süle in die Pflicht: "Jetzt ist seine Chance"

Mit dem Anspruch Führungsspieler zu sein kam Niklas Süle (28) im Sommer 2022 zu Borussia Dortmund. In seiner ersten Saison ging der Plan noch auf, doch in der aktuellen Spielzeit ist er nicht mehr als ein Reservist. Durch Verletzungen dürfte ihm nun eine wichtigere Rolle zu kommen, weshalb Edin Terzic (41) Süle nun in die Pflicht nimmt.

Um seinen Ex-Verein FC Bayern vom Thron zu stoßen, wechselte Niklas Süle im Sommer 2022 ablösefrei zu Borussia Dortmund. Er fühlte sich zu wenig wertgeschätzt in München, wollte als Führungsspieler beim BVB reifen. Zwar wurde er vor der Saison zum dritten Kapitän ernannt, doch in seiner Spielzeit spiegelt sich die Bedeutung nicht wider.

"Jetzt ist die Zeit, in der wir ihn brauchen"

Nur 789 Minuten sammelte er bisher, Mats Hummels (34) und Nico Schlotterbeck (24) haben ihm aktuell den Rang in der Innenverteidigung abgelaufen. Am Mittwoch (21 Uhr) dürfte ihm gegen Paris Saint-Germain allerdings ein Startelf-Einsatz winken, da Julian Ryerson (26) für den Rest des Jahres ausfällt und damit auf der rechten Defensivseite ein Platz frei ist.

Edin Terzic schätzt Süle trotz seiner geringen Einsatzzeiten für seinen Arbeitseifer: "Niklas musste sich gedulden. Aber wir wussten, wenn er fleißig bleibt, wenn er Gas gibt, dass wir uns immer auf ihn verlassen können", sagte Terzic vor dem letzten Gruppenspiel. Gleichzeitig nahm er Süle in die Pflicht: "Jetzt ist die Zeit, in der wir ihn brauchen", nun sei die "Zeit, in der er seine Chance nutzen will."

Edin Terzic nimmt Süle in die Pflicht - Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com

Im Topspiel gegen RB Leipzig (2:3) kam Süle als Einwechselspieler nach der Roten Karte von Hummels zum Einsatz und erzielte den Treffer zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Zuvor fiel er lange aus. "Niklas ist nach der Länderspielpause leider lange ausgefallen durch seine Erkrankung", so Terzic. Zuletzt habe er "aber wieder mittrainieren können" und gegen "Leipzig eine gute Leistung gezeigt"

Süle unzufrieden mit seiner Rolle

Den Spekulationen, wonach Süle unzufrieden sei und den Verein möglicherweise verlassen wolle, gibt der BVB-Coach wenig Bedeutung. "Wir wissen, dass die Saison noch sehr lang ist und immer wieder neue Herausforderungen mit sich bringt."

