BVB-Transferkandidat will unbedingt wechseln

Borussia Dortmund hat für die neue Saison einige Spieler in Augenschein genommen. Einer davon will seinen aktuellen Klub definitiv verlassen.

An Sebastien Haller hatte Borussia Dortmund in den vergangenen Wochen enorme Freude. Protagonisten von Ajax Amsterdam sind für verschiedene Topklubs wie den BVB immer äußerst interessant. Mohammed Kudus lässt sich in dieser Riege aufzählen.

Der 22-Jährige lehnte gemäß The Athletic im April eine einjährige Verlängerung seines bis 2025 datierten Vertrags ab und informierte Ajax gleichzeitig darüber, dass er den Verein im Sommer verlassen möchte. Mit rund 50 Millionen Euro wird eine saftige Ablöse gehandelt.

Der BVB soll vor einigen Monaten intensive Gespräche wegen eines Transfers geführt haben. Schlagen die Dortmunder Borussen nun also zu? Ein baugleicher Ersatz für Jude Bellingham wäre Kudus jedenfalls nicht, der Ghanaer interpretiert seine zentrale Rolle viel offensiver als der zu Real Madrid abwandernde Shootingstar.