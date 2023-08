BVB-TransferplÃ¤ne â€“ Sebastian Kehl macht klar: "VerrÃ¼ckte Sachen gehen nicht"

Die BVB-Fans schauen erstaunt zum FC Bayern, der über 100 Millionen Euro in den Transfer von Harry Kane steckt. Eine solche Investition wird es bei den Schwarz-Gelben definitiv nicht geben, meint Sportdirektor Sebastian Kehl.

Borussia Dortmund hat die Kaderplanung noch nicht abgeschlossen, etliche Positionen sollen noch mit neuem Personal besetzt werden. Vakanzen sind auf der rechten defensiven Außenbahn, in der Innenverteidigung sowie dem zentralen Angriff ausgemacht worden.

Jude Bellingham spülte über 100 Mio. Euro in die BVB-Kassen - Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com

Sebastian Kehl erklärt, wie der BVB plant

Und weiter: "Wir haben schon in der ersten Juni-Woche transparent kommuniziert, dass wir 60 bis 65 Prozent der Transfersumme von Jude Bellingham wieder in den Kader investieren können. Die Zahlen liegen also für jedermann ersichtlich auf dem Tisch."

Das Trio bestehend aus Ramy Bensebaini, Felix Nmecha und Marcel Sabitzer hat der BVB als Neuzugänge bereits offiziell bestätigt. Bensebaini kam ablösefrei aus Gladbach, in die beiden anderen Kräfte wurde etwa 50 Millionen Euro investiert.

BVB sucht nach Lösungen für Thomas Meunier und Thorgan Hazard

Wie anfangs erwähnt, soll noch der ein oder andere Neuzugang erfolgen, was wiederum damit verknüpft ist, ob noch Abnehmer für die Großverdiener Thomas Meunier und Thorgan Hazard Linksaußen gefunden werden.

Dass die direkte Konkurrenz bestehend aus dem FC Bayern, RB Leipzig und Bayer Leverkusen im Vergleich zum BVB schon wesentlich aktiver auf dem Spielermarkt war, lässt Kehl indes nicht nervös werden.

"Druck haben wir deshalb nicht verspürt. Deshalb lassen wir uns auch nicht von außen treiben", stellt der Dortmunder Kaderplaner klar. "Wir haben nach der vergangenen Saison eine sehr klare Analyse erstellt. Darauf basiert ein klarer Plan. Und den setzen wir sukzessive um."

