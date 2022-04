BVB-Trio auf Transferliste des AC Mailand

Im Zuge des bevorstehenden Besitzerwechsels plant der AC Mailand einige sportliche Veränderungen. Drei Spieler von Borussia Dortmund werden mit einem potenziellen Wechsel in die italienische Metropole verbunden.

Milan sieht Akanji als Nachfolger für Kapitän und Abwehrchef Alessio Romagnoli (27) bestens geeignet. Dessen Vertrag läuft in wenigen Wochen aus und aktuell ist unklar, ob die Zusammenarbeit noch mal verlängert oder er gegen ein Millionen-Handgeld bei einem anderen Klub unterschreiben wird.

Der AC Mailand liebäugelt offenbar mit der Verpflichtung von gleich drei Spielern von Borussia Dortmund. Die Tuttosport nennt Manuel Akanji (26), Emre Can (28) und Thorgan Hazard (29) als Protagonisten, die aus Sicht der Mailänder Planer für einen Wechsel infrage kommen.

Can, darüber sollen sich in Mailand alle einig sein, könnte künftig den Platz von Franck Kessie (25) einnehmen, der sich unbestätigterweise im Sommer dem FC Barcelona anschließt. Hazard, der Dritte im Bunde, soll als weitere Kraft für die Offensive kommen.

Ante Rebic per Tausch zum BVB?

In diesem ganzen Spiel könnte auch Ante Rebic eine Rolle einnehmen. Der 28-Jährige konnte in Mailand nie ganz an seine Leistungen bei Eintracht Frankfurt anknüpfen und soll deshalb im Sommer verkauft werden.

Rebics Verkaufsbewertung soll bei 20 Millionen Euro liegen. Milan soll einem potenziellen Spielertausch nicht abgeneigt gegenüberstehen. Der BVB scheint hierfür der naheliegendste Ansprechpartner zu sein.