BVB-Überraschung: Ramy Bensebaini in die Serie A?

Borussia Mönchengladbach hatte bis zuletzt versucht, Ramy Bensebaini von der Verlängerung seines auslaufenden Vertrags zu überzeugen. Vergebens. Seit einigen Monaten heißt es, der 28-Jährige schließe sich zur kommenden Saison der anderen Borussia, der aus Dortmund, an.

Der Corriere dello Sport berichtet nun vom Interesse der AS Rom an Bensebaini, die den Außenverteidiger im Auge behält. In der Ewigen Stadt könnte er links hinten Leonardo Spinazzola ersetzen, der die Roma in diesem Sommer verlassen wird.

Ist zwischen dem BVB und Bensebaini also doch noch nicht alles klar? Offiziell ist bisher zumindest nur sein Abgang aus Gladbach bestätigt worden. Am linken Niederrhein hätte man den Algerier sehr gerne behalten.

"Natürlich sind wir enttäuscht, wenn ein Spieler Borussia verlässt. Ramy Bensebaini hat aber vier Jahre hart für diesen Verein gearbeitet", sagte Trainer Daniel Farke. Bensebaini wird die Gladbacher Borussen nach vier gemeinsamen Jahren verlassen. Zum BVB oder vielleicht doch zur Roma?

